Simulazione di reato Condannato a nove mesi un 67enne di Pedaso

Aveva denunciato il tentativo di incasso di un assegno postale dell’importo di mille euro, ad opera di ignoti, tratto su di un conto corrente a lui intestato, ma chiuso da diversi anni. Per questo motivo un 67enne di Pedaso è finito davanti al giudice del tribunale di Fermo. L’uomo, al termine del processo è stato condannato a nove mesi per simulazione di reato. Il fatto risale a quando, dopo accurati accertamenti, i carabinieri avevano scoperto che, in realtà, quell’assegno postale era stato consegnato proprio dal denunciante, quale corrispettivo per un debito mai onorato, ad una diversa persona che, ignara, aveva tentato di porlo all’incasso per recuperare il credito. Il tentativo di depistare le indagini era stato invano e per il 67enne pedasino, quindi, immediato era scattato il deferimento alla Procura per aver simulato il furto per non pagare il debito.