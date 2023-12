Simulazione di reato. Due denunciati

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo in prima linea contro l’illegalità, la repressione dei reati e dei comportamenti antisociali sul territorio. A Fermo e Porto Sant’Elpidio sono scattate due denunce per simulazione di reato, due episodi singolari che denotano l’atteggiamento di alcuni di fronte alle proprie responsabilità. In seguito a un’attenta indagine, i militari di Fermo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una 26enne fermana. La giovane aveva formulato una denuncia falsa, affermando che ignoti si erano sostituiti a lei per accendere un finanziamento di 1.400 euro con la Compass. Gli accertamenti bancari e l’audizione dei testimoni hanno dimostrato invece che il finanziamento era stato legittimamente richiesto dalla 26enne che, non riuscendo più a pagare la somma per la quale si era impegnata, ha simulato il reato denunciato. A Porto Sant’Elpidio analoga situazione per un fantomatico caso di clonazione targhe che ha portato alla denuncia di una coppia per simulazione di reato in concorso. Concludendo gli accertamenti avviati a seguito di una querela per clonazione targhe, i carabinieri di Porto Sant’Elpidio hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria due coniugi del luogo per aver denunciato la clonazione delle targhe dell’auto di loro proprietà, nella speranza di non pagare le sanzioni per due gravi violazioni al codice della strada commesse in differenti date proprio dalla coppia.