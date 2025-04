S’inaugura la mostra collettiva di arte contemporanea ‘Generazioni’

Si terrà domani alle 17 la cerimonia d’inaugurazione della mostra collettiva di arte contemporanea ‘Generazioni’ allestita a Servigliano. Le opere esposte, di scultori, pittori e fotografi, si potranno ammirare fino al 25 maggio negli spazi del teatro comunale. ‘Generazioni’ è un viaggio, che si dipana lungo un percorso che si vorrebbe far credere orientato nella direzione della conquista di un’umanità sempre più cosciente, ma che al contrario, riporta l’essere umano periodicamente al punto di partenza. Dalla descrizione della centralità della famiglia, cuore pulsante dei valori di vicinanza e solidarietà, gli artisti ci conducono per mano lungo gli inevitabili riferimenti agli eventi che nel secolo scorso, in particolare, hanno travolto le sicurezze e i punti di riferimento della vita e della cultura dei territori abitati dai nostri avi, per portarci, attraverso la descrizione del relativo e precario benessere vissuto dalla generazione successiva, fino all’attuale, ormai non più evitabile presa di coscienza che le logiche, tanto tragiche quanto insensate che da sempre orientano le scelte e le azioni degli uomini, non sono state mai davvero sopite e vinte e ancora oggi. "Perché se voltarsi indietro a puntare il dito verso i nostri nonni e padri per affermare ‘Affinché non succeda mai più’ ha dimostrato di non funzionare - spiegano gli organizzatori della mostra -, è ora di guardarsi intorno e di volgere lo sguardo in avanti per dire ‘Adesso basta!’ ai noi stessi che viviamo e agiamo oggi e a chi vivrà e agirà domani e dopo". La mostra sarà presentata da Francesca Giovando, emotionsl art counselor; saranno presenti anche il sindaco Marco Rotoni; presidenti anche Danilo Viozzi e Paolo Giunta La Spada, rispettivamente presidente e direttore scientifico dell’associazione ‘Casa della Memoria’ di Servigliano.