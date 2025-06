S’inaugura la mostra di Walter Paoletti

Torna anche per il 2025 "Visioni di artista" quest’anno alla sesta edizione. L’appuntamento, promosso dalla società operaia di Porto San Giorgio costituisce una vetrina di grande importanza sul mondo dell’arte declinata nelle sue forme più varie. Grazie all’intervento del dottor Michele Servadio, già curatore della retrospettiva su Nicoletta Bonarelli dello scorso anno, sarà presentata una mostra sull’artista anconetano Walter Paoletti intitolata "Oltre i confini della terra". Mostra che sarà inaugurata alle ore 18 di sabato, allestita nella sala Max Salvadori nella sede della società operaia in via Gentili 19. Sarà visitabile tutti i giorni fino al 28 giugno con orario 18-20,30.

Secondo il dottor Michele Servadio: "Ci sono molti motivi per cui Walter Paoletti può essere considerato uno tra i pittori marchigiani contemporanei più rappresentativi; uno, ad esempio, consiste nel fatto che ha saputo più di altri cogliere l’anima ironica e sfuggente di una regione non facilmente interpretabile, senza tuttavia mai cadere nel banale. Un altro, di certo non meno importante, è invece quella sua assoluta abilità nel saper rappresentare il paesaggio della nostra regione, cogliendone l’anima e l’essenza più profonda."