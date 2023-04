Sindaci e Ast a confronto "Il personale è un valore"

C’è grande attesa per lunedì,quando nel pomeriggio si terrà la conferenza dei sindaci fermani che avranno la possibilità di confrontarsi con la Regione sulla situazione sanitaria e sulle prospettive date dalla nuova riforma. Secondo la Cisl Fp si tratta di un momento fondamentale a cui bisogna partecipare in massa. "Un appuntamento strategico divenuto tale ancor di più perché, pur essendo arrivato aprile, tardano ad arrivare le nomine dei direttori generali e con esse l’attribuzione completa delle risorse economiche per finanziare personale e servizi in base al piano aziendale che lo stesso direttore dovrà redigere. Il fermano non può permettersi di perdere altro tempo", spiega il segretario Giuseppe Donati. Secondo il sindacato è essenziale che ci siano tutti i sindaci, di tutti gli schieramenti politici, per poter condividere una programmazione chiara e portare contributi e pensieri. "Andranno condivise richieste e proposte – aggiunge Donati – che potranno e dovranno essere sottoposte all’attenzione del Servizio Salute e dell’Assessorato alla Sanità della regione Marche. Sembrerebbe che il commissario della azienda sanitaria territoriale Fermo, Roberto Grinta, abbia deciso di non essere presente, sarebbe un errore ma soprattutto un segnale non proprio positivo nei confronti del personale sanitario e dei cittadini del fermano. L’auspicio invece è che ci sia come speriamo sia presente l’assessore Saltamartini".

La Cisl ribadisce che l’avvicinarsi del periodo estivo quindi della programmazione delle ferie, metterà nuovamente a durissima prova l’organizzazione sanitaria proprio per la scarsità delle risorse di personale medico, infermieristico, oss, tecnico sanitario e della prevenzione. Per poter garantire un piano ferie accettabile bisogna reperire con urgenza almeno 20 nuovi infermieri e 10 Oss oltre a rinnovare tutti i contratti a tempo determinato in scadenza il 30 aprile. "L’assessore alla Sanità deve capire che la tecnologia è di fondamentale importanza nella medicina moderna – conclude il sindacalista –, ma mai quanto il valore della risorsa umana. In questi mesi abbiamo visto tante inaugurazioni ma se andassimo a guardare i dati delle prestazioni effettuate dai servizi inaugurati, ad esempio la Tac cuore o i nuovi letti di semi intensiva, constateremmo il netto sottoutilizzo di tutto ciò proprio a causa della carenza di personale". Anche le assenze, spiega Donati, saranno un dato politico, per capire chi vuole davvero un servizio sanitario pubblico che garantisca il diritto alla salute a tutti i cittadini della provincia di Fermo.

Angelica Malvatani