Sindaci fermani a Parigi. Fanno gli ambasciatori dei prodotti gastronomici

I sindaci si trasformano in ambasciatori delle eccellenze gastronomiche e ambientali delle Marche a Parigi, una vetrina che servirà a promuovere l’economia e il turismo locale. Molti sindaci, assessori e rappresentanti dei comuni delle Marche da lunedì a mercoledì, hanno partecipato a Parigi alla fiera internazionale dell’alimentazione, che ha ospitato anche uno stand speciale dedicato alla cucina italiana nel mondo. Fra i rappresentanti della delegazione del Fermano c’erano gli amministratori di Amandola, Fermo, Monte Rinaldo, Montegiorgio, Rapagnano, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano, ovviamente sono stati esposti e degustati alcuni dei prodotti alimentari di eccellenza del territorio: pasta, ciauscolo, formaggi, confetture, miele, olive all’ascolana, tartufo, olio e vini e molto altro ancora. "Sono stati tre giorni molto intensi e positivi – racconta Marco Rotoni, presidente Amap e sindaco di Servigliano –. Lunedì alla fiera di Parigi, abbiamo partecipato alla cerimonia di presentazione della candidatura nei confronti dell’Unesco della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Una cerimonia che ha riscosso molto successo, che è poi proseguita martedì all’ambasciata e mercoledì al consolato italiano a Parigi. Una bella occasione che ha dato molta visibilità alle Marche, ai nostri prodotti e soprattutto ai territori". Parte da qui una riflessione più profonda su cui meditare in prospettiva futura. "Sono rimasto colpito da come fuori dai confini italiani tutti i nostri prodotti siano visti come eccellenze uniche – continua Rotoni – ed è una visione corretta perché i nostri prodotti offrono tanta qualità e varietà; tutto questo è merito della biodiversità che il nostro territorio ci consente. Quando pensano alle Marche si immedesimano, vedono il mare, le colline, i monti possediamo elementi di richiamo unici che possiamo valorizzare e far conoscere questo avrà effetti positivi per il sistema economico permettendo di far crescere le nostre aziende ma anche per il turismo. Il connubio prodotti – territorio rappresenta un valore aggiunto estremamente apprezzato".

Alessio Carassai