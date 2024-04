Sindaci, sindacati e forze del’ordine insieme per il protocollo sicurezza

Il prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, e i sindaci di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Monterubbiano, Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Ponzano e Rapagnano hanno siglato ieri i patti per la sicurezza, la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, che prevedono l’installazione di sistemi di videosorveglianza e la promozione del rispetto del decoro urbano. La sottoscrizione fa seguito alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutasi lo scorso 24 aprile, all’esito della quale c’è stata l’approvazione dei progetti di realizzazione ed implementazione dei sistemi di videosorveglianza presentati dai sette Comuni della provincia, candidati a ricevere i finanziamenti messi a disposizione dal ministero dell’Interno. "Si tratta – spiega D’Alascio - di accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed enti locali che prevedono l’azione di più livelli di governo per migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità favorendo l’impiego coordinato delle forze di polizia". Sempre ieri, il prefetto ha presieduto l’incontro per la costituzione, nell’ambito della Conferenza provinciale permanente, del tavolo di coordinamento per la legalità e la prevenzione della sicurezza sul lavoro. "Il tavolo – ribadisce D’Alascio - si prefigge lo scopo di monitorare la situazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare attenzione al dato statistico, di analizzare il fenomeno e di organizzare utili iniziative in materia di sicurezza sul lavoro, rivolte ai giovani e ai giovanissimi studenti, con il supporto degli Istituti scolastici". Hanno preso parte al summit i rappresentanti del Comune di Fermo, della Provincia, delle forze dell’ordine, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’ispettorato territoriale del lavoro, dell’Inps, dell’Azienda sanitaria territoriale, il presidente di Confindustria Fermo, i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, i referenti territoriali dell’Associazione nazionale costruttori edili, di Cna, di Coldiretti, Confederazione delle Libere associazioni artigiane e Cia – Agricoltori Italiani.

