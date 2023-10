Il sindaco Calcinaro in Ucraina: "Piena disponibilità ad altri arrivi"

Fermo, 17 ottobre 2023 – Due giorni per tenere i riflettori accesi sull’emergenza umanitaria in Ucraina. Ecco il senso dell’iniziativa voluta dal coordinamento dei direttori e segretari delle Anci regionali a sostegno del Mean, Movimento europeo azione non violenta e in collaborazione della Cei. La delegazione, composta da numerosi sindaci italiani, parlamentari italiani, parlamentari europei, alcuni giornalisti e una rappresentanza di associazioni vocate all’assistenza, ha raggiunto le città ucraine di Kiev e Leopoli.

C’era anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che si è detto molto emozionato, in un percorso che ha visto i primi cittadini italiani incontrare i rappresentanti istituzionali ucraini: "Sono stati due giorni molto intensi e significativi – sottolinea Calcinaro che ha partecipato come presidente Anci Marche –, con i sindaci ucraini ci siamo confrontati per progetti di gemellaggio con scambi studenteschi, culturali, sportivi e turistici che dobbiamo saper garantire. Sotto l’accoglienza nazionale Sai sono una trentina le persone accolte a Fermo e in totale ce ne saranno un centinaio, abbiamo dato la disponibilità a nuovi arrivi. Siamo stati a Kiev che sembra una città normale – ha aggiunto –, ma basta allontanarsi di meno di 20 km e trovi case sventrate, ponti abbattuti, trincee e memoriali nati su fosse comuni".

Fermo è parte del mondo. Non termina nelle mura cittadine o nelle proprie vie di conoscenza quotidiana e così ha aggiunto Calcinaro: "Quello che accade nel mondo influisce nella nostra cittadina e noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo per accogliere chi fugge dalla guerra. Lo abbiamo fatto tramite fondi ministeriali e donazioni dei fermani, per madri e bambini ucraini, come avevamo fatto per gli afgani in fuga dai talebani. Siamo chiamati a fare di nuovo la nostra parte".

Nel corso della Conferenza europea per l’istituzione dei corpi civili di pace sono intervenuti tra i relatori lo stesso presidente Paolo Calcinaro e il sindaco di Fano Massimo Seri. La delegazione ha poi lasciato in pullman l’Ucraina ed è ripartita in aereo nella mattinata di lunedì da Cracovia (Polonia, ndr) atterrando a Roma: "Torno a Fermo con una esperienza forte, penso che possiamo ancora fare molto per l’Ucraina, i segni della guerra sono ovunque, tra l’altro ho visitato la città di Bucha, teatro di un orrendo massacro. Non dobbiamo perdere l’attenzione per quella terra martoriata".