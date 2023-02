Sindaco, Felicioni ritenta la corsa

Alessandro Felicioni ritenta la corsa alla carica di primo cittadino: la ghiotta anticipazione è arrivata in anticipo rispetto all’incontro pubblico fissato per ieri sera. Una fuga in avanti quella di Felicioni che si candida, a capo della Coalizione Civica, movimento creato con Attilio Ripa e Lorenzo Pezzola e che spiega: "Abbiamo dialogato con tutti dicendo che vorremmo un’amministrazione libera, lucida nelle scelte, decisa, competente e ambiziosa. Abbiamo detto quali erano le linee guida del programma che ci piacerebbe portare avanti e abbiamo lasciato le porte aperte a tutti quelli che pensano di poter condividere queste idee. Stanno discutendo. Ma intanto, io parto. Noi partiamo". E aggiunge: "Se e quando gli altri avranno risolto le loro questioni interne, decidendo con chi si può o non si può andare, quando avranno fatto i loro conti magari ci ritroveremo. Oppure no e ognuno andrà per la sua strada. Non è un problema".

Accenna solo di sfuggita ai suoi ex compagni di viaggio, quelli del Laboratorio Civico con cui ha affrontato la sfida elettorale cinque anni fa: "Penso che per il paese e soprattutto per me i tempi siano maturi. 5 anni ad osservare e imparare dall’interno come funziona la macchina amministrativa per riproporsi a guidarla e migliorarla. Questo era lo scopo della mia candidatura 5 anni fa. Ho lasciato il precedente gruppo per diversità di vedute su alcuni punti ma le idee, l’indipendenza e l’autonomia di pensiero restano perché fanno parte della mia persona". ‘Senza Fili’, ‘Orizzonti Possibili’, ‘Città e Futuro’ sono le liste che accompagnano Coalizione Civica e che riassumono la mission del movimento: "Una visione del paese a medio e lungo termine, come vogliamo Porto Sant’Elpidio tra 10 -20 anni: una località turistica che sappia accogliere, che valorizzi il patrimonio paesaggistico e i luoghi caratteristici, ricca di attività commerciali e imprenditoriali solide, sicura, con i conti in ordine. Fondamentale sarà operare per far risorgere il senso di comunità". Per Felicioni e i suoi, la città ha bisogno "di un approccio nuovo al modo di amministrare, di una nuova classe dirigente, di persone che abbiamo la forza e la libertà di assumere decisioni per il bene comune e non per logiche diverse. Serve gente strutturata, non semplice, che ha costruito qualcosa con le proprie forze, che vive del suo, che pensa di dover fare qualcosa per il paese e difenderlo. È a questi cittadini che ci rivolgiamo".

Marisa Colibazzi