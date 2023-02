Sindaco, Ortenzi punta a fare il bis

Mancano circa tre mesi alle prossime elezioni comunali e già a Montegiorgio iniziano a delinearsi gli schieramenti politici. La data del voto non è stata ancora ufficializzata, ma a maggio o giugno i montegiorgesi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione. La lista civica ‘Progetti Amo Montegiorgio’ guidata dall’attuale sindaco in carica Michele Ortenzi, che è anche presidente della Provincia, sembra avere idee già piuttosto chiare. Pur non essendoci ancora elementi ufficiali, chi fa capo alla lista vicina al centrodestra sta già lavorando in vista delle elezioni: la squadra si ripresenterà quasi al completo supportando il sindaco Michele Ortenzi per un altro mandato.

Anche la Giunta resterà compatta, resta da incassare l’ultima conferma per ripresentare il quartetto al completo, qualche avvicendamento si potrebbe invece registrare fra le fila dei canditati consiglieri. Resta il fatto che l’attuale lista civica ‘Progetti Amo Montegiorgio’, sembra al momento quella più inquadrata e può partire dalle basi lasciate negli ultimi cinque anni di amministrazione.

Fra gli altri competitori vige la logica della moderazione, anche se in linea di massima qualcosa sta già accadendo. La lista civica ‘Una Nuova Stagione’ con candidato sindaco Marco Ramadori finita in minoranza dopo le ultime elezioni, sembra destinata a un profondo ricambio fra i componenti del gruppo anche se ribadisce le criticità che si vivono a di Montegiorgio: gestione servizio rifiuti, carenza di personale in Municipio, progetti bloccati come il nuovo polo scolastico e nuova casa di riposo. Il Movimento 5 Stelle con il candidato sindaco Simone Vecchi, anche questo finito in minoranza cinque anni fa, sembra avere idee più chiare.

"Al momento l’amministrazione uscente gode dei benefici dei cinque anni di amministrazione – commenta Vecchi –. Non sappiamo ancora se ci presenteremo o meno, sicuramente siamo disponibili ad aprire un confronto con altri progetti. Se vogliamo tentare di scardinare l’amministrazione uscente, sarebbe opportuno presentarsi uniti e con un progetto condiviso". Il circolo del Pd di Montegiorgio dovrebbe incontrarsi fra qualche settimana e sarà la prima vera occasione ufficiale di confronto per parlare delle prossime elezioni, ci sono poi da valutare le posizioni che prenderanno aree più moderate come ex Margherita e Udc rimaste sopite negli ultimi anni, ma non definitivamente scomparse.

Alessio Carassai