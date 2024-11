Sinner con Lorenzo Petrini, malato di Sma alle Atp Finals: “Jannik s’è ricordato di me”

Porto Sant’Elpidio (Fermo), 10 novembre 2024 – L’enorme passione di Lorenzo Petrini per il tennis lo ha ormai catapultato nel gotha di questo sport, negli ambienti più esclusivi, ospite ad eventi riservati in cui incontra i campioni del tennis. Dopo la straordinaria esperienza dello scorso anno quando l’entourage di Djokovic lo ha invitato a Torino, proprio per incontrare Nole, il suo beniamino (che l’ha pure ospitato) e assistere alle Atp Finals da postazioni privilegiate, anche quest’anno, Lorenzo Petrini (25 anni, malato di Sma, atrofia muscolare spinale) è tornato alle Atp Finals, entrando dalla porta principale, invitato nientemeno che dalla Nike di cui Jannik Sinner, il numero 1 al mondo, è testimonial. “Ho partecipato a un evento riservato, in cui Sinner, intervistato, ha raccontato molto di sé.

Jannik Sinner con Lorenzo Petrini

Poi, insieme ai bambini di una scuola di tennis, qualche vip, (cita Pierluigi Pardo, Angelo Magnante, la giornalista sportiva, fermana, Giulia Cicchinè, i Carota Boys, ndr) ci siamo spostati in un luogo ancora più riservato ed esclusivo” racconta Lorenzo Petrini con ancora addosso l’adrenalina e la soddisfazione di aver vissuto esaltanti momenti accanto al numero 1 del tennis mondiale.

“Jannik ci ha regalato un cappellino limited edition col suo logo e lì abbiamo potuto fare una foto insieme e scambiare qualche parola. Si ricordava che ci eravamo visti, sempre a Torino, lo scorso anno” prosegue. Stavolta, dunque, l’invito a Lorenzo è arrivato dall’agenzia di comunicazione di Nike: “Credo sia stato perché ho sempre raccontato di tennis sui miei canali social. Nel tempo, ho conosciuto i migliori tennisti italiani e mondiali come Fognini, Cocciaretto, Baldi e, su tutti, Djokovic” spiega il 25enne, ora rientrato a Porto Sant’Elpidio, dopo straordinarie giornate in cui ha potuto immergersi nel mondo del tennis, vivendolo dal vivo, non dalla tivvù.