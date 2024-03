Sintetiche e pericolose: le nuove sostanze

Il vero rebus tra le sostanze stupefacenti è rappresentato dalle cosiddette Nps, Nuove sostanze psicoattive, composti sintetici che, essendo rapidamente manipolabili, sono difficili da rilevare e non sono immediatamente elencati nelle liste delle sostanze vietate dalla legge e dagli accordi internazionali. Si tratta di un insieme molto ampio e dinamico, in continua evoluzione, che comprende sostanze molto pericolose o potenzialmente letali. Queste caratteristiche rendono il monitoraggio di questo fenomeno tanto centrale quanto complesso. Da anni lo Snap, Sistema nazionale di allerta precoce rende possibile un aggiornamento costante di questa tipologia di sostanze: nel 2022 ha rilevato 76 nuove sostanze: nel 2023 sono l’1% le persone che riferiscono di aver fatto uso di catinoni sintetici, di anfetamine, di triptamine, di aricicloesamine, di ketamine e di fetanili. Sono in particolare i più giovani a consumare Nps: tra gli studenti della Provincia di Fermo di età compresa 15 e19 anni è circa il 6% ad averle consumate almeno una volta nell’anno. fab.cast.