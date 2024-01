Sirri: "Ora basta errori. Crediamo nella rimonta"

"C’è tanto rammarico per la partita di domenica (pareggiata a Tivoli, ndr) perché abbiamo speso tanto, avremmo potuto portare a casa i tre punti e ci dispiace per non esserci riusciti dopo aver dato tutto in campo". E’ quanto il capitano Alex Sirri ha dichiarato ai microfoni di Vera Tv nell’intervista andata in onda nel corso della trasmissione Ritmo di Samb, martedì sera. Di certo non è un buon momento per la squadra di mister Maurizio Lauro che in poco meno di due mesi ha bruciato i 5 punti di vantaggio che aveva sulla diretta concorrente Campobasso e che oggi si ritrova a rincorrere proprio la squadra molisana, ora in vetta, proprio con 5 punti di distacco. La Samb, però, a giudicare dalle dichiarazioni del capitano, è convinta dei propri mezzi. "Come sono riusciti loro (il Campobasso, ndr) – ha detto ancora Sirri - a recuperare terreno per poi superarci possiamo farcela anche noi, la rimonta è alla nostra portata, è nelle nostre corde e faremo il possibile per metterla in pratica". Per riuscirci la Samb non può più permettersi passi falsi. Manco a dirlo, la vittoria, domenica prossima, in casa, contro l’Avezzano, tra l’altro a pari punti, in coabitazione proprio con la Samb, in seconda posizione in graduatoria, è d’obbligo. L’Avezzano arriverà molto motivato a questo appuntamento, forte dei 6 gol rifilati al Real Monterotondo nell’ultimo turno, vorrà guadagnare punti per avvicinarsi al Campobasso e quindi superare la Samb. "Ogni partita è una finale per noi – ha detto, infatti, senza mezzi termini il presidente dei marsicani Pecorelli, domenica, subito dopo la partita -. Andiamo a San Benedetto a fare la ‘guerra’, guerra calcistica s’intende. Non possiamo più sbagliare se davvero vogliamo crederci. Poi non è detto che ci si riesca perché andremo a giocare con una signora squadra". "Per noi – ha, invece, detto il capitano della Samb Sirri – quella contro l’Avezzano è la partita più importante in questo momento, abbiamo il dovere di risollevarci e quindi di provare a vincerla in ogni modo per conquistare punti in classifica". Da qui il messaggio alla piazza: "La piazza non deve temere, continueremo a lottare fino alla fine, a dare il 100 percento in campo fino alla fine. Ce la metteremo tutta anche per regalare una gioia al nostro presidente Vittorio Massi che ha compiuto gli anni, visto che non ci siamo riusciti domenica scorsa". Sirri, che era rimasto precauzionalmente a riposo, alla ripresa di martedì, ieri è tornato ad allenarsi regolarmente così come Pietropaolo. Ancora out Paolini, Lonardo (si sottoporrà a un controllo e dovrebbe tornare ad allenarsi la prossima settimana) e Chiatante. Quanto alla squalifica di tre giornate che il giudice sportivo ha inflitto al centrocampista Francesco Bontà, la società sta valutando il ricorso e dovrebbe presentarlo nella giornata odierna.

s. v.