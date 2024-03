Sisma 2016: ricorso alla Corte Europea sul Fondo per i parenti delle vittime

Anche i territori fermani colpiti dal sisma continuano a sostenere la battaglia di Mario Sanna, ormai deciso da rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sono trascorsi quasi 8 anni da quando la terra tremò, ad Amatrice ci furono 299 vittime, tra queste il 22enne Filippo Sanna, in nome del quale suo padre Mario porta avanti una battaglia senza precedenti e senza sosta per l’istituzione di un fondo destinato ai parenti delle vittime. Diversi gli scioperi della fame, gli appelli, le promesse non mantenute dai vari Governi che si sono succeduti. L’ultima delusione lo scorso novembre, a Sanna era stato assicurato un emendamento da forze della maggioranza, che alla fine è stato presentato dall’opposizione e respinto nell’ultima legge di bilancio. Da qui la determinazione di Mario Sanna di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo: la speranza è che lo Stato italiano venga riconosciuto come inadempiente nei confronti dei parenti delle vittime. Inadempienza dimostrata, secondo Sanna, da una pregressa disciplina normativa che, a partire dai terremoti del Friuli (1976) e dell’Irpinia (1980), passando per i disastri ferroviari di Viareggio e Andria-Corato e per la frana di Rigopiano, ha previsto provvidenze e speciali elargizioni in favore dei parenti delle vittime. Per sostenere le spese legali del ricorso è stato istituita dall’amico fraterno Bartolomeo Smaldone una raccolta fondi sulla piattaforma “Gofundme”. La somma raccolta ha superato in pochi giorni 2.000 euro, ne servono 7.000.