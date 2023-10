"Sisma del 2016, un fondo in favore dei familiari delle vittime"

Anche da Fermo e dal Fermano si esprime sostegno e vicinanza a Mario Sanna, uno dei sopravvissuti del sisma di Amatrice e delle Marche del 2016, che ha iniziato lo sciopero della fame per chiedere, per l’ennesima volta in questi sette anni, l’istituzione di un fondo in favore dei parenti delle vittime di quel sisma. "Esistono nel nostro Paese due precedenti che dovrebbero facilitare la normazione di tale fondo: le disposizioni in favore dei parenti delle vittime di Viareggio e Rigopiano - sottolineano i sostenitori fermani di Sanna -. Il fondo non potrebbe che avere valore ideale, poiché l’eventuale somma corrisposta ai parenti dei defunti non potrebbe svolgere alcuna funzione risarcitoria per la perdita dei propri cari". Dal 12 ottobre, tre giorni dopo l’inizio dello sciopero della fame, il poeta e amico di Sanna, Bartolomeo Smaldone, ha lanciato una petizione online, sul canale Charge.org, raggiungendo ad oggi oltre 1700 firme. Amici e conoscenti di Sanna stanno anche inviando email alla Meloni e a Mattarella per chiedere di accordare un incontro a Sanna.