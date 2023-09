Sisma e lotta allo spopolamento, la minoranza: "Obiettivo fallito"

Spopolamento, social house e nuovo ospedale: la versione dei consiglieri di minoranza Adriano Mecozzi, Valerio Tidei, Danilo Del Gobbo e Raffaele Vittori è diversa rispetto a quanto dichiarato dal sindaco Adolfo Marinangeli. Sulla questione spopolamento "Il sindaco Marinangeli – esordisce la minoranza – dice che l’obiettivo dopo il terremoto fu quello di evitare lo spopolamento: dai numeri possiamo dire che è fallito miseramente, senza considerare che, soprattutto negli ultimi anni, diverse attività hanno chiuso o stanno per chiudere". Molto criticata anche la situazione della social house, la struttura di 30 unità abitative in via Pignotto. La minoranza riscontra due problematiche al riguardo: la mancanza di parte degli arredi negli alloggi e la presenza di un nuovo finanziamento che cambierà la destinazione d’uso di una parte della struttura. "Marinangeli parla di social house completate e consegnate, ma il cantiere è ancora aperto. Manca una parte degli arredi e, soprattutto vi è un finanziamento di un milione di euro del PNRR che, essendo un doppio finanziamento, è vietato dalla legge. Con quest’ultimo è stata cambiata parte della destinazione d’uso del progetto, che prevedeva trenta unità abitative con posti auto al piano terra. Con il nuovo finanziamento si rischia non solo che il termine dei lavori slitti ancora, ma che le famiglie vadano ad abitare in una costruzione incompleta con dei lavori in corso".

Critiche anche sul fronte della struttura di medicina in Piazzale Sandro Pertini, rimasta inutilizzata dal 2021. "Il reparto che avrebbe dovuto ospitare la medicina – aggiunge la minoranza - non è ancora stato aperto e l’amministrazione comunale non ha mai provato a cambiare la destinazione d’uso alla struttura. Vi si sarebbe potuto portare il distretto sanitario, o l’Rsa, o la nuova sede Avis. Invece, abbiamo una struttura da tre milioni di euro sprecata".

Lorenzo Perticarà