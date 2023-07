Sisma, lavori in municipio ai blocchi Nel teatro Novelli la sala consiliare

Di lungaggini ce ne sono state parecchie nel corso degli ultimi anni, anche legate alla necessità di allineare i prezzi dell’intervento di adeguamento sismico agli aumenti che hanno subito i prezzi dei materiali ma, adesso ci sono tutti i presupposti per poter dire che in autunno, finalmente, potranno cominciare i lavori sul municipio, per riconsegnarlo riqualificato alla città, nell’arco di un anno e mezzo, due al massimo.

E’ stata già effettuata della Stazione unica appaltante della Provincia di Fermo, l’aggiudicazione dell’appalto a una impresa del nord che, non appena questa assegnazione avrà ottenuto l’avallo dell’Anac (passaggio di prassi per opere legate alla ricostruzione post sisma), potrà prendere contatti con l’amministrazione comunale, per dare il via a un cantiere atteso da lunghissimo tempo, da prima che il terremoto del 2016 peggiorasse le condizioni già precarie dell’immobile, mostrando altre crepe e fragilità strutturali.

L’Ufficio speciale per la ricostruzione ha assegnato a questo intervento 2milioni 950mila euro (compreso l’adeguamento di circa 450mila euro).

Per farci cosa? Per recuperare il piano sotto strada, il primo piano (ad oggi l’unico agibile è il piano terra) e, soprattutto, l’ultimo piano, dove c’era il vecchio teatrino Ermete Novelli, di cui sono rimaste poche tracce, a parte il boccascena, gli affreschi e un paio di colonnine custodite in attesa di riutilizzarle in qualche modo durante i lavori.

L’idea è di destinare quello spazio a sala consiliare, prevedendo gli scranni dove c’era il palco; non potendo riproporre gli ordini dei palchi, si pensa a un soppalco da utilizzare per altri usi, non certo con destinazione teatrale, recuperando il recuperabile dei particolari del teatrino del 1800 ancora rimasti.

Terminati i lavori, nelle stanze del municipio potranno tornare gli uffici, oggi dislocati su più sedi.

Il prossimo step dell’amministrazione riguarderà il Palazzo Francescani, di fronte al Comune, in Piazza Mazzini, dove sono ospitati molti uffici comunali: si tratterà di mettere mano alla progettazione per l’adeguamento sismico con il milione e 900mila euro del terremoto.

Marisa Colibazzi