Sisma, lavori per la nuova scuola. Riunione per accelerare i tempi

Continua il percorso di avvicinamento a quello che dovrà essere uno dei progetti più importanti per la Monte Urano attuale e quella del futuro. Lo scorso mercoledì, a Caccamo, si è svolto un importante incontro che ha visto protagonista l’amministrazione monturanese presente con il Sindaco Leoni, il presidente del Consiglio Comunale Massimo Mazzaferro, il segretario generale Luigi Simonelli e i rappresentanti dell’Ufficio Lavori Pubblici. Dall’altra parte del tavolo invece l’Ufficio Speciale della Ricostruzione, per discutere dello stato di avanzamento del progetto per la nuova scuola di Monte Urano, con il Direttore dell’Ufficio Speciale ingegner Marco Trovarelli e il progettista, l’architetto Sidoti.

Proprio durante l’incontro si è fatto il punto sulla documentazione ancora necessaria per poter presentare finalmente il progetto alla Conferenza dei Servizi. Al momento infatti una parte di essa non è stata resa disponibile nei mesi precedenti. Solo dopo aver presentato i documenti ancora mancanti, ottenuto tutti i permessi necessari, con il decreto di approvazione da parte del Commissario Speciale Guido Castelli, sarà possibile dare ufficialmente il via ai lavori.

Un incontro svolto in un clima costruttivo e positivo nell’interesse della cittadinanza, con un obiettivo comune: concludere finalmente un iter avviato sette anni fa. L’amministrazione comunale mostra fiducia per lo sblocco definitivo il progetto, dopo un lungo stop a causa della documentazione mancante sulla quale l’attuale amministrazione è intenta attivamente a lavorare con l’obiettivo di completarne l’integrazione come sottolinea il primo cittadino Andrea Leoni: "Dall’inizio del nostro mandato, a giugno 2024, abbiamo lavorato con determinazione per accelerare i tempi e superare gli ostacoli burocratici. Oggi iniziamo a vedere i primi risultati concreti di questo impegno condiviso con l’Ufficio Speciale e il progettista".

Sulla stessa lunghezza d’onda Massimo Mazzaferro. "La realizzazione della nuova scuola di Monte Urano è un’opera strategica per la nostra comunità e i cittadini la attendono da troppo tempo, stiamo cercando di accelerare i tempi per poter vedere finalmente avviato il cantiere". Sotto osservazione dunque l’intero iter amministrativo e burocratico, affinché la nuova scuola possa diventare presto una realtà concreta per il territorio, con l’amministrazione che cercherà proprio di accelerare in questa direzione.

Roberto Cruciani