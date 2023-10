Sopravvivere al sisma : ecco tutti i tesori salvati che brillano dopo i restauri

Fermo, 30 ottobre 2023 – Ci sono due tende di velluto grigio perla, un clima fisso sui 24 gradi, con il 55 per cento di umidità per arrivare al cuore di un nuovo angolo della Pinacoteca di Fermo, a custodire opere in legno che vanno dal 1300 al 1500. Un angolo di tesori veri, ritrovati per lo più nelle chiese locali, a San Lucia, Santa Caterina, San Domenico, che avevano perso la loro ‘casa’ nel 2016, dopo il terribile sisma.

Sisma, nella pinacoteca di Fermo, saranno custodite opere in legno che vanno dal 1300 al 1500

Oggi, proprio alla vigilia dell’anniversario del terremoto, tornano al pubblico dopo un attento restauro che ha rivelato nuove storie, colori inediti, una magia unica. Già ieri tanti i visitatori anche da fuori regione che sono passati da qui, commenta il sindaco Paolo Calcinaro: "Emozionante aver trovato uno spazio solo per i legni e soprattutto avere nuove occasioni e nuove cose da mostrare ai tanti visitatori che ci scelgono".

Due le sale al primo piano della pinacoteca che dal primo novembre saranno aperte al pubblico, nella prima c’è la statua lignea di San Sebastiano, ci sono opere di Vincenzo Pagani e la famosa Madonna dell’umiltà di Francesco Di Cecco Ghissi, a firmare il restauro Francesca Ascensi: "Emozionante procedere alla pulitura di queste opere, ritrovare il colore originario, un lavoro che davvero ci ha coinvolti in pieno".

Le parole che accompagnano la mostra e tutta la pinacoteca sono di Francesca Coltrinari dell’università di Macerata, le opere di Jacobello Del Fiore, con la storia di Santa Lucia, sono invece tornate alla bellezza originaria grazie al lavoro di Giacomo Maranesi e Giulia Leggieri: "Siamo riusciti a ritrovare e recuperare il retro delle tavole che mostra le immagini dei santi e si conferma l’ipotesi che l’opera fosse in realtà ribaltabile. Il supporto realizzato come una teca protettiva per la prima volta permette di vedere il retro, l’emozione grande per noi è stata ritrovare colori che si erano persi nel tempo".

La regia per la pinacoteca è di Francesca Giagni, a coordinare le guide di Maggioli Vissia Lucarelli che ha commentato: "Finalmente queste opere hanno davvero una loro sede, climatizzata, in modo da proteggerle da qui in avanti". Per l’anteprima i restauratori hanno raccontato il loro delicatissimo e quasi magico lavoro, il sindaco Calcinaro ricorda il 30 ottobre del 2016, il giorno in cui si prendeva atto che Palazzo dei Priori era inagibile: "Questa era una ferita grande, dentro un sisma devastante per la vita di tanti. Era una ordinanza di inagibilità verso il palazzo più rappresentativo della città, già sapevamo che nessuno poteva prevedere quanto tempo ci sarebbe voluto per riaverlo. Siamo riusciti ad ottenere una assicurazione che ci ha permesso di arrivare subito a finanziamento e a ripartire col recupero della sala del Mappamondo e poi tutto il resto". E il primo novembre questa sezione sarà open day per tutti .