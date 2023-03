Sistema moda tra bandi e finanziamenti

Prosegue il tour della Regione con il tavolo di lavoro sulla strategia regionale di Specializzazione Intelligente 2021-2027, in Ricerca e innovazione. Oggi pomeriggio alle 16, nei locali del FermoTech in via dell’Università a Fermo avrà luogo un incontro, coordinato dall’assessore allo sviluppo economico della Regione Marche Andrea Maria Antonini, che rappresenterà l’occasione per avviare un dialogo sui bandi di prossima uscita a supporto della ricerca e Innovazione, con riferimento all’ambito sistema moda e persona. La dirigente del Settore Innovazione della Regione Stefania Bussoletti illustrerà i bandi e le opportunità di finanziamento oggetto del tavolo di lavoro. Presenti anche le aziende del FermoTech che illustreranno il lavoro svolto dal laboratorio.