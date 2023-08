Sistemata la strada della frazione Sant’Anna

I residenti di via Sant’Anna, qualche tempo fa, avevano denunciato le pessime condizioni di una strada per la quale erano stati promessi dall’amministrazione interventi che potessero migliorarne lo stato e rendere più sicura la circolazione. Ieri, nel consueto ‘bollettino’ quotidiano pubblicato sui social con cui vengono forniti aggiornamenti sull’andamento dei lavori pubblici, lo stesso sindaco Endrio Ubaldi ha comunicato che è stato completato "l’intervento nel tratto principale della strada della frazione Sant’Anna di circa 1300 metri, dopo aver bitumato i primi 900 metri a partire dalla chiesetta, già prima della pausa ferragostana". Adesso "resta da sistemare nelle prossime settimane – aggiunge il sindaco –, il parcheggio adiacente la palestra San Liborio e l’ex Istituto tecnico commerciale (ora destinato alle scuole medie, ndr)". Intanto Ubaldi ricorda che "in meno di due anni, abbiamo asfaltato 6500 metri di strade, nonostante gli incredibili aumenti di costi dei materiali". Tra i prossimi interventi rientrano la lottizzazione Chiocciola sotto Piazza dell’Unità, via Alpi (Villa Luciani) e Bore di Chienti. A queste si aggiungeranno altre strade che ci sono state segnalate e che stiamo monitorando".