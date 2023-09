Sistemazione viale dei Pini. Finalmente scattano i lavori

Al via oggi stesso l’inizio dell’intervento di sistemazione del viale dei Pini, la più malmessa delle strade cittadine ed anche una delle più frequentate. A darne notizia il comandante della polizia locale, Giovanni Paris, impegnato nel predisporre l’ordinanza delle modifiche alla circolazione stradale durante l’esecuzione dell’opera. Oggi stesso entrerà in funzione la ruspa e verrà aperto il cantiere. Paris ha ricevuto una nota lo scorso 18 settembre dell’assessore ai lavori pubblici e viabilità, Lauro Salvatelli, il quale gli comunicava che, a partire da oggi verrà rifatta la pavimentazione nel tratto del viale dei Pini, compreso tra le vie Milano e Castelfidardo. Il 18 settembre il comandante ha partecipato pure ad una riunione operativa con lo stesso assessore Salvatelli e l’ingegnere del Comune, Stefano Sisi. In quella sede si è stabilito di prevedere nel tratto di strada interessato il senso unico, nord-sud, e al contempo di rendere possibile l’accesso al parcheggio posto in Viale dei Pini anche da Via Urbino. L’ordinanza, inoltre, vieta la sosta su ambo i lati nel tratto del viale compreso fra le vie Milano e Castelfidardo e il transito delle biciclette sulla ciclabile del viale dei Pini tra le vie Castelfidardo e Urbino. Bisogna dare atto all’assessore Salvatelli di essere stato di parola quando, prima dell’estate, ha annunciato che l’intervento sul viale dei Pini sarebbe stato eseguito a settembre, subito dopo l’appalto dei lavori.

L’opera è stata aggiudicata per 263.540 euro. Il progetto contempla l’abbattimento delle barriere architettoniche in quattro punti, la costruzione di un dosso di attraversamento elevato, all’altezza delle scuole e il collegamento della ciclabile del viale dei Pini con quella del viale Cavallotti. I lavori verranno eseguiti con la presenza di agronomi il cui compito consiste nel verificare lo stato di salute delle radici dei pini presenti lungo la via. Il timore dell’assessore è che alcuni potrebbero improvvisamente collassare causando danni anche gravi a cose e persone. Gli agronomi dovrebbero appurare se ci sono pini a rischio e stabilire se sia il caso o meno di abbatterli.

Mettere a posto il viale dei Pini era un dovere morale prima che politico-amministrativo perché era divenuto pericolosissimo attraversarlo anche solo a piedi per le radici sporgenti ed i rigonfiamenti del manto stradale con creazione di buche profonde anche 30 centimetri, figurarsi per biciclette e motorini. Adesso con i lavori finalmente la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Silvio Sebastiani