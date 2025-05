Sitting volley: Fermana in campo per lo scudetto

Gialloblù in Campania tra le migliori quattro squadre d’Italia.

A Pomigliano d’Arco le finali scudetto del campionato italiano di sitting volley, sia per la categoria femminile che per quella maschile. L’evento, giunto all’ottava edizione, vedrà protagoniste otto squadre — quattro per ciascun tabellone — impegnate nel classico formato della Final Four. A rappresentare con orgoglio le Marche sarà la Scuola di Pallavolo Fermana, unica società marchigiana qualificata alla fase finale. Un risultato di grande prestigio che conferma il valore e la crescita costante del club nel panorama nazionale di questa disciplina paralimpica. Sulla strada dei fermani in semifinale oggi alle 18 ci sarà la Cedacri GiocoParmaVCCesena, avversario storico dei gialloblù. Sarà una partita aperta per il livello molto simile delle due formazioni. La vincente affronterà poi domenica alle ore 11 in finale l’altra finalista che uscirà dalla sfida Ortopedia i Santi Nola contro l’Acqua S. Bernardo Cuneo per l’assegnazione del titolo italiano. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo.