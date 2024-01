Sitting Volley, prima tappa del campionato nazionale

Porto San Giorgio ha ospitato domenica scorsa la prima tappa della Rotary Cup, campionato nazionale di Sitting Volley che è la più importante kermesse di inclusione, un esempio di come lo sport sia, oltre che gioco ed intrattenimento, anche un importante mezzo di inclusione sociale. Quella svoltasi a Porto San Giorgio è stata la prima tappa del campionato italiano Rotary 2023-2024, che vede quest’anno coinvolte ben 24 formazioni da tutta Italia suddivise in quattro gironi. Tanto orgoglio ed emozione da parte dell’amministrazione comunale che ha messo a disposizione per lo svolgimento dell’attività la palestra di Borgo Rosselli. In cui si sono sfidate formazioni composte da atleti di entrambi i sessi, sia normodotati che con differenti disabilità. Atleti che hanno dimostrato di essere delle vere forze della natura! La squadra marchigiana è inserita nel "Girone centro" insieme a compagini provenienti da Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Sarà impegnata nei mesi di febbraio e marzo con le successive tappe del torneo fino alle finali previste il 20 e 21 aprile a Cesena..