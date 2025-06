Sitting volley, scuola di Pallavolo Fermana premiata

Tra le eccellenze regionali premiate al ‘Gran Galà dello Sport Paralimpico’ anche la Scuola di Pallavolo Fermana che, grazie al sitting volley, da anni si fa promotrice dello sport paralimpico in ambito scolastico in tutta la Regione Marche, giunta ai vertici nazionali ed europei con l’attività di club. La cerimonia si è svolta a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno, promossa dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del programma ‘Ascoli Piceno Città Europea dello Sport 2025’, mentre a premiare il presidente della Scuola di Pallavolo Fermana Remo Giacobbi, è stato l’assessore allo sport del Comune di Ascoli, Domenico Stallone. Tra gli ospiti d’eccezione presenti all’evento, anche gli atleti paralimpici nazionali tra cui Assunta Legnante, Giulia Ghiretti e Michele Massa che hanno raccontato e condiviso le proprie storie di vita e sport. "Un onore poter rappresentare la Scuola di Pallavolo Fermana in questo contesto che unisce sport ed inclusione – commenta il presidente Giacobbi – ringrazio l’Amministrazione comunale di Ascoli Piceno per aver pensato a noi, in quanto occasioni di incontro istituzionali come il ‘Gran Galà’ – conclude – ripagano del grande lavoro che stiamo svolgendo da anni a Fermo ed in tutta la Regione Marche, promuovendo lo sport paralimpico come strumento di benessere, inclusione e cultura".