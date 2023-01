Smart village, Montegiorgio entra nel progetto sociale

Il Comune di Montegiorgio con il 2023 è entrato a far parte ufficialmente del progetto sociale sperimentale denominato ‘Smart Village’, che raccoglie undici comuni dell’entroterra. Il progetto è partito nel 2018 grazie ad un contributo della Regione Marche che interessa anche gli Ambiti Sociali di riferimento, l’Irca (Istituto di riposo e cura per anziani) e alcune università regionali per un programma di studio e prevenzione dedicato alla popolazione ultra 75enne del territorio. Inizialmente avevano aderito allo studio i comuni di: Belmonte Piceno, Falerone, Massa Fermana, Montappone, Monte Vidon Corrado, Monteleone di Fermo, Ortezzano e Servigliano per il Fermano oltre ai comuni di Mogliano e Petriolo per il Maceratese a cui si è aggiunto proprio in queste settimane anche Montegiorgio. "Si tratta di un prezioso strumento di analisi e prevenzione – spiega l’assessore ai servizi sociali di Montegiorgio Maria Giordana Bacalini –. Il progetto inizialmente era rivolti ai comuni più piccoli, ma appena è stata concessa l’opportunità di aderire anche ci comuni con popolazione sopra i 5.000 abitanti, in totale collaborazione con l’Ambito Sociale, abbiamo aderito. Crediamo possa offrire un analisi attenta e preziosa sui servizi necessari alla popolazione più anziana del territorio". I primi test di valutazione sono già stati effettuati nel territorio e periodicamente vengono svolti degli incontri formativi dedicati agli addetti al lavori. "Il progetto era partito nel 2018 ed era rivolto alla popolazione ultra 75enne del territorio – spiega Giuseppe Forti, sindaco di Monte Vidon Corrado capofila del progetto –. In sostanza i medici di base del territorio effettuavano visite su soggetti volontari valutando stato di salute e percezione che gli stessi avevano nel cotesto sociale in cui vivevano, i fattori di valutazione sono: fisiologici, cardiologici, nutrizionali, psicologici e sociali. Il covid purtroppo ha rallentato un po’ l’iniziativa che comunque sta procedendo. Al momento abbiamo già sottoposto a screening oltre 100 persone che ci hanno offerto un quadrò più dettagliato sui bisogni degli anziani. Questo servirà a calibrare il servizio sanitario per renderlo più vicino alle esigenze della popolazione e contemporaneamente alleggerire le spese sanitari migliorando il sistema della prevenzione. Vista l’efficacia dei test, si sta già valutando a prolungare l’accordo fra le parti per proseguire negli screening".

Alessio Carassai