Smascherata dalla polizia. Finge rapina, donna nei guai

"Aiuto polizia, sono stata rapinata da alcuni malviventi". Era stata una richiesta disperata quella effettuata da una 30enne di Centobuchi alla centrale operativa della questura. In realtà aveva simulato tutto per giustificare un ammanco di denaro durante una presunta compravendita di droga. Alla fine è stata scoperta dagli investigatori della squadra mobile di Fermo che, a conclusione di una complessa attività investigativa, hanno fatto luce sulla condotta ingannevole della giovane di Centobuchi. I fatti risalgono allo scorso mese di novembre quando la 30enne, che si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Porto Sant’Elpidio, aveva richiesto l’intervento dei poliziotti della squadra volanti, affermando di aver subito una rapina durante la quale le erano stata asportata una somma di denaro da alcuni malviventi. Dopo la presunta rapina la giovane si era recata in questura, dove aveva anche sporto formale denuncia. Nel frattempo, sul luogo del "simulato delitto" erano intervenuti anche gli investigatori della squadra mobile, che avevano ascoltando i testimoni presenti e in seguito avevano acquisito le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona della stazione ferroviaria. La tempestiva attività investigativa aveva consentito fin da subito di nutrire dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni della giovane di Centobuchi. Molti gli interrogativi che si erano immediatamente posti i poliziotti: cosa ci faceva quella 30enne a Posto Sant’Elpidio? Perché era stata vista parlare che dei personaggi noti alle forze dell’ordine? Le investigazioni sono dunque proseguite ed infine la giovane, messa di fronte alle palesi difformità tra quanto dichiarato e la reale dinamica dei fatti accertata dagli investigatori, è crollata, ammettendo di aver inscenato una patita rapina per coprire una sottrazione di denaro avvenuta durante un accordo "illegale" con persone straniere, da lei stessa organizzato. Ma questa è un’altra storia e un’altra indagine. La 30enne, già gravata da precedenti di polizia, è stata intanto denunciata per simulazione di reato.

Fabio Castori