Smerillo: cittadinanza onoraria per Marcorè, Rondoni e Catà

"Smerillo è bello, arrivarci è come un dono". Si possono racchiudere in queste parole le motivazioni che hanno portato venerdì sera presso il ristorante ‘Le Logge’ il sindaco di Smerillo Antonio Vallesi, insieme alla sua Amministrazione, a conferire tre cittadinanze onorarie ad altrettanti personaggi del mondo della cultura: il regista, attore e conduttore Neri Marcorè; il poeta e scrittore Davide Rondoni e per finire certo non per importanza il filosofo e performer teatrale Cesare Catà, tre personaggi che negli ultimi anni si sono legati in maniera forte alla comunità di Smerillo, soprattutto grazie al Festival ‘Le Parole della Montagna’, contribuendo ad innalzarne la qualità intellettuale ed allo stesso tempo promuovendo il paese a livello nazionale. La cerimonia si è svolta in una formula molto familiare, durante una cena conviviale a cui hanno partecipato anche i sindaci di Belmonte, Montefalcone, Montelparo, Santa Vittoria e Servigliano, la presidente del Festival Simonetta Paradisi, la dirigente dell’Ic di Comunanza Alessia Cicconi; oltre ad alcuni imprenditori e consiglieri comunali. I tre ospiti hanno raccontato il loro legame con Smerillo. "Riuscire a portare ospiti di valore internazionali che ogni hanno portano a Smerillo migliaia di persone – spiega Antonio Vallesi – e soprattutto raccontano dove si trova Smerillo e delle nostre bellezze, per me è un motivo di orgoglio. Per questi motivi abbiamo assegnato ai nostri ospiti la cittadinanza onoraria". "Ho scoperto Smerillo a 14 anni dopo un viaggio in motorino – racconta Cesare Catà - Ogni volta che arrivo mi sento felice". "Questo paese è una sorta di progetto in continuo sviluppo – esclama Davide Rondoni –, qui ci sono persone che si impegnano a lasciare qualcosa di bello a quelli che arrivano. Smerillo non è un luogo di passaggio, devi decidere di andarci, ma quando arrivi è come ricevere un dono". "Smerillo è un luogo bellissimo con un paesaggio naturalistico unico – sostiene Neri Marcorè – ma per me i luoghi sono sempre stati legati alle persone. Qui ho conosciuto Antonio e Simonetta e il loro impegno per il territorio".

Alessio Carassai