Smerillo e Montegiorgio: due appuntamenti con Vito Mancuso

Doppio appuntamento nel Fermano con il filosofo e teologo Vito Mancuso, che offrirà la sue riflessioni su vari temi della società. Il primo appuntamento è fissato per oggi alle 21,15 nella sala John Lennon di Grottazzolina. L’ospite all’interno della rassegna ‘Parlare Futuro’, proporrà una discussione aperta sul tema ‘Non ti manchi mai la gioia’. L’argomento proposto dal teologo e filosofo Vito Mancuso, è quello di riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le vite delle persone nella società attuale, quindi aprirsi ad un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti, per info 338-4162283. Il secondo appuntamento è invece in programma per domanialle 17,30 nella Sala degli Artisti di Smerillo, dove Vito Mancuso sarà ospite del primo incontro dell’edizione invernale del Festival ‘Le Parole della Montagna’. Salire in cordata verso la vetta, richiede fiducia ma anche responsabilità verso l’altro in una sorta di affidamento reciproco. Il cammino da percorrere non è del singolo, ma del gruppo unito da una forza comune, mettendo al centro il legame con l’altro.