Smerillo, Festival della montagna: successo per la tappa invernale

Si chiude con successo e partecipazione di pubblico l’edizione invernale del Festival ‘Le Parole della Montagna’, nato a Smerillo che presto però si è allargato all’intera area montana. Per questa edizione invernale svolta per il terzo anno consecutivo nel giorno dell’Epifania, il festival ha organizzato un evento all’aperto, nella piazza di Smerillo, davanti ad un caldo falò. La partecipazione di pubblico è stata ampia con oltre 75 appassionati amici del festival, che hanno raggiunto il piccolissimo borgo di Smerillo, per assistere alla nuova lezione-spettacolo di Cesare Catà, ‘Il Gioco dell’Oca Psiconautica’. Un’ora e mezza al freddo pungente ma piacevole di Smerillo, con gli orizzonti sconfinati che si aprono dal costone roccioso su cui si erge il piccolo borgo, dove il silenzio delle vie e della piazza lascia amplificare le parole che conducono alla riflessione, in cammino verso le Terre Alte, proprio come piace al Festival.