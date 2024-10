Smerillo, il sindaco Severini: "Ecco i lavori per il paese"

"E’ trascorso poco tempo, ma siamo riusciti a portare compimento già diverse opere e altre sono pronte a partire". Sono le parole del neo sindaco di Smerillo Tonino Severini, che se da un lato fino a circa 4 mesi fa nelle vesti di vice sindaco conosceva e seguiva le necessità del piccolo e suggestivo borgo, ora è stato catapultato nella piena programmazione organizzativa dell’ente. "Questi primi quattro mesi sono stati intensi – commenta Tonino Severini – è vero che conoscevo la realtà del paese, ma da sindaco c’è bisogno di una presenza costante sul territorio e sono molte le cose da seguire a livello istituzionale. Il gruppo amministrativo è comunque molto motivato e stiamo lavorando positivamente". Queste le prime impressioni, poi si passa alla lunga lista di progetti e cantieri già aperti e chiusi, altri sono in corso d’opera e altri ancora saranno approntati nei prossimi mesi.

"La lista dei progetti è già molto lunga – continua Severini –. Durante l’estate è stata riaperta la Fessa, attrazione turistico naturalistica molto apprezzata che richiama ogni anno molti visitatori; è entrata in funzione da qualche giorno la nuova pompa di benzina lungo la strada Faleriense, che sta già offrendo un servizio alla popolazione residente e non solo. Sono iniziati i lavori per la riqualificazione urbana e il rifacimento dei sottoservizi nella frazione di San Martino al Faggio, lo stesso intervento sarà replicato anche in altre frazioni e nel capoluogo. E’ stato ultimato da poco tempo un intervento nel centro storico che ha permesso di riqualificare il terrazzo belvedere del paese, anche questo un luogo molto gradito ai turisti".

Fra le curiosità "è prevista anche una riqualificazione della torre fortificata, che sarà riqualificata per finalità turistiche e sarà dotata anche una nuova illuminazione che ne valorizzerà l’aspetto estetico. Altri interventi saranno avviati nei prossimi mesi, fra quelli più imminenti la sistemazione del cimitero comunale che necessitava di ristrutturazione post sisma; ma soprattutto il Municipio. La struttura del Comune dichiarata inagibile a seguito del sisma del 2016 è rimasta inutilizzabile fino ad oggi. Ora è stato approvato il progetto esecutivo, e stiamo provvedendo alle pratiche di appalto. Sono tante le cose da fare, comunque stiamo seguendo tutte le pratiche con la massima attenzione, l’importante è offrire ai cittadini risposte pratiche alle loro necessità".

Alessio Carassai