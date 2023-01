Smerillo, nuova scuola pronta a settembre. Antisismica e innovativa

A Smerillo proseguono speditamente i lavori per l’apertura della nuova scuola: l’inaugurazione è prevista a settembre. Grazie all’impegno dell’amministrazione, il piccolo centro montano è riuscito ad intercettare fondi della Regione e del Gse per effettuare un restauro molto impegnativo sull’edificio scolastico esistente. La nuova struttura a disposizione della popolazione di Smerillo, Montefalcone Appennino e dei comuni limitrofi, possiede caratteristiche di altissimo livello. "La nuova scuola è stata migliorata dal punto di vista strutturale e antisismico. Oltre all’adeguamento a tutte le normative anti incendio – commenta il sindaco Antonio Vallesi – ma soprattutto sarà uno dei pochi edifici del territorio con certificazione Nzeb (Nearly Zero Energy Building), ovvero a consumo energetico quasi nullo. Grazie al contributo del Gse di circa 100.000 euro è stato possibile raggiungere questo traguardo mediante l’utilizzo di riscaldamenti a pavimento alimentati con energia rinnovabile prodotta dal tetto fotovoltaico. Non poteva mancare una cucina rinnovata e capace di poter offrire ai bambini cibi preparati sul posto e nel pieno rispetto delle tradizioni e seguendo i dettami della Dieta Mediterranea. L’intervento si conclude un nuovo parco giochi all’interno del giardino della scuola. Colgo l’occasione per ringraziare l’Ufficio tecnico comunale e lo studio dell’ingegnere Massimo Conti, per aver contributo in maniera professionale alla realizzazione del progetto. Sarà un piacere accogliere chiunque voglia iscriversi al nostro plesso che potrà usufruire gratuitamente del servizio scuola bus".

a. c.