Smerillo, ’Parole della montagna’: il tema di quest’anno è ’precipizio’

Lo staff del festival ‘Le Parole della Montagna’ di Smerillo, sta lavorando per allestire un cartellone 2025 di grande spessore con l’intento di ridare contenuto alle parole. Il Festival ogni anno prende in esame una parola legata al mondo della montagna e da essa trae ispirazione per il tema portante di tutta la rassegna. Parole dai profondi significati simbolici, il cui punto di partenza rappresenta solo un elemento per arrivare al cuore dell’uomo: l’obiettivo è cercare valori alti. "La parola scelta per questa edizione di Le Parole della Montagna – spiega Simonetta Paradisi, direttrice artistica del Festival - è ‘Precipizio’, che il vocabolario definisce come luogo scosceso, da cui si può facilmente cadere. In un’epoca in cui ci sembra davvero di vivere sull’orlo di un precipizio, il Festival ha sentito la necessità di riflettere sui movimenti di una società al collasso, costretta a vivere con la perdita di molti punti di riferimento. La nostra intenzione è indagare, con il consueto approccio multidisciplinare, la possibilità che le incertezze del nostro tempo diventino una positiva occasione di connettersi con la nostra parte più creativa ed emotiva, proiettare lo sguardo oltre l’orizzonte cupo che si prospetta, verso nuove visioni; ma anche dare voce, come novelli Ulisse, al continuo conflitto fra il bisogno di restare attaccati a ciò che ci è familiare e il desiderio di lasciarsi andare per inseguire i nostri sogni".

Seguendo queste direttive, lo staff del Festival sta già inserendo nel calendario ospiti di alto spessore intellettuale, artisti, amanti della montagna, che racconteranno storie di valori umani e sociali. Ospiti che arriveranno nel piccolissimo borgo di Smerillo, per rinnovare il miracolo di un esclusivo appuntamento culturale, che si rinnova oramai da 16 anni. Il format è quello collaudato, che alterna incontri e spettacoli nei più suggestivi scorci del Borgo, ai laboratori esperienziali nel bosco e alle escursioni sui Sibillini. L’appuntamento a Smerillo sarà dal 17 al 20 luglio, con anteprime a Monteleone di Fermo e Monte San Martino. Intanto, ci sarà un primo assaggio domani 26 aprile alle 9 nella sala degli artisti di Smerillo con l’evento ‘Voglia di Comunità’, programmato all’interno della rassegna ‘Ripensare l’Umano’, ospiti a Smerillo lo psicoterapeuta Salvatore Esposito, il pedagogista docente universitario Johnny Dotti, il filosofo Silvio Calò. Evento organizzato dall’associazione San Cristoforo.

Alessio Carassai