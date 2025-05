Smerillo si guadagna un’importante vetrina al Salone del Libro

Il festival ‘Le Parole della Montagna’ di Smerillo si guadagna un’importante vetrina allo stand della Regione Marche al Salone del Libro di Torino. Alla presenza dell’assessore regionale Chiara Biondi, e della Dirigente del settore beni culturali Daniela Tisi, è stata presentata la XVI edizione del Festival di Smerillo, il più piccolo comune del Fermano. Il comitato organizzatore del Festival costituito da volontari, accomunati dalla grande passione per la cultura, ogni anno promuove un percorso di riflessioni di alta qualità con relatori di grande fama.

"Organizzare il Festival a Smerillo è quasi un miracolo - dichiara Simonetta Paradisi, Direttrice artistica del festival –. Convincere grandi relatori a venire a Smerillo non è facile, ma poi tutti restano entusiasti e vogliono tornare". Tutto il programma è incentrato intorno a una parola, che quest’anno è stata indicata in ‘Precipizio’. "E’ una parola dura - prosegue Paradisi - ma cercheremo di declinarla in termini positivi, sottolineando come anche una situazione di incertezza, possa essere trasformata in opportunità di rinascita".

"Il successo di questo festival è la conferma del vantaggio di essere svantaggiati – aggiunge Antonio Vallesi, membro del Festival –. A Smerillo ci sono solo i panorami e nient’altro, ma per il festival questo nulla è diventato punto di forza".

"Sono grata per quello che fate, per la vostra determinazione – dichiara Chiara Biondi - ma soprattutto per la qualità, perché se questo festival raggiunge questi risultati e anno dopo anno dopo si rinnova sempre, è certamente grazie alla qualità". Sulla stessa scia anche la dirigente Daniela Tisi: "Mi complimento con gli organizzatori del Festival, per noi è un vanto e una soddisfazione per i risultati, l’alta qualità, professionalità e passione che ci mettono gli organizzatori".