Smottamento invade la Faleriense, strada riaperta

La pioggia incessante caduta per tutta la notte e per l’intera giornata di ieri, ha creato qualche disagio alla viabilità, non ci sono ancora danni materiali ingenti, ma le condizioni meteo ancora non migliorano. La pioggia ha creato piccoli smottamenti di terreno in alcune zone dell’entroterra, ma al momento la viabilità è garantita su tutta la rete stradale, l’episodio più importante è avvenuto lungo la strada statale Faleriense 239 nel tratto sotto il territorio di Smerillo a poche centinaia di metri dalla stazione di servizio, dove la terra ha ceduto invadendo parzialmente la carreggiata, il pronto intervento dell’Anas ha ripristinato in poco tempo la viabilità ordinaria.

A causa del maltempo è stata rinviata la cerimonia di intitolazione dell’impianto sportivo ‘Marziali’ di Montegiorgio, inizialmente prevista per domani alle 18, che si svolgerà invece giovedì 3 aprile con il medesimo programma a partire dalle 18. L’impianto sportivo ‘Marziali’, il primo campo da calcio del paese sarà, intitolato a Roffo Alessandrini, con una targa commemorativa scoperta per l’occasione. Alla cerimonia presenzierà oltre al sindaco Michele Ortenzi, anche il commissario per la ricostruzione Guido Castelli.