’Sneakers Project’ targato Marco Massetti

Lo stilista elpidiense Marco Massetti, anche quest’anno, ha portato avanti una iniziativa formativa relativa al mondo del design di calzature, rivolta ai giovani del territorio, che va sotto il nome di Sneakers Project. Nei giorni scorsi, due classi dell’Ipsia ‘Ricci’ di Fermo (del percorso master class di Fendi e professionale e commerciale) e una classe della RocTwente School (una delle più grandi e avanzate scuole olandesi che spazia in diversi settori) hanno collaborato, personalizzando e creando la propria sneaker. "Più precisamente, si tratta di una sneaker modello Converse, totalmente bianca, che si può pitturare, strappare, adornare a proprio piacimento e dando la possibilità a ognuno di creare un proprio prodotto distintivo - dice Masetti che ha il suo quartier generale all’interno dell’outlet village ‘Il Castagno’ (in zona Brancadoro, a Sant’Elpidio a Mare) – e i ragazzi hanno pensato una loro scelta stilistica, sul target di clientela, sul prezzo di vendita e quanto altro serve per la creazione e commercializzazione del prodotto a cui stavano dando forma". Un progetto, promosso da un creatore e artigiano del distretto calzaturiero in cui viene trasmesso alle nuove generazioni il saper fare nel mondo della calzatura, in una sorta di passaggio di consegne che, ormai, è un fattore sempre più importante se non fondamentale per il distretto. "Crediamo che questo progetto sia quanto di più vicino al vero mondo del lavoro, e soprattutto sia molto stimolante per chi vuole affrontare questo settore. Questa scuola aprirà molte opportunità e ogni anno potranno partire due ragazzi per l’Olanda, creando una specie di Erasmus davvero molto significativo". Marisa Colibazzi