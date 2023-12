Soccorso provvidenziale. Donna salvata nel piazzale. Era in preda alle convulsioni

Momenti di grande paura ieri mattina nel piazzale di fronte all’Inrca, per l’improvviso malore di una donna in auto con la figlia. Si sono sentite grida e richieste di aiuto a spezzare la quiete di una tranquilla mattinata di lavoro per medici e infermieri, subito sono usciti Lorenzo Morresi, dermatologo della struttura, e l’infermiere Adriano Piattoni che hanno visto l’anziana donna in preda alle convulsioni. Immediati i soccorsi, il medico e l’infermiere si sono premurati di sostenere la testa della donna per evitare che potesse soffocare, rassicurando insieme la figlia che era molto scossa. Nel giro di un quarto d’ora si sono allertati tutti i soccorsi e la donna è stata affidata alle cure dell’ambulanza e poi del pronto soccorso. Grande la riconoscenza da parte della figlia della signora per il tempestivo intervento. "Abbiamo fatto quello che dovevamo, sottolinea Piattoni, con il dottor Morresi eravamo al piano terra dell’Inrca e siamo riusciti a intervenire nell’immediato. La situazione non era per niente tranquilla, c’è stato bisogno di sostenere la donna per evitare che potesse avere conseguenze molto gravi. Siamo lieti di essere stati al posto giusto al momento giusto, il dottor Morresi non ci ha pensato un attimo ad uscire con me per prestare soccorso ma non vogliamo sentirci dare degli eroi, abbiamo fatto il nostro lavoro".

Alla fine il personale della struttura si è mobilitato tutto, per consentire alle due donne di affrontare un momento particolarmente difficile, a dimostrare ancora una volta il grande cuore del personale sanitario di ogni struttura, capace di prendersi cura di chi sta male per vocazione e per passione.

a.m.