Soccorso un ciclista sui Sibillini. Scivola nel dirupo in mountain bike. Giovane sportivo portato a Torrette

Una giornata di festa, quella di Pasquetta, che avrebbe facilmente trasformarsi in un dramma a causa di un brutto incidente accaduto proprio ieri mattina nei sentieri fra i Sibillini. Si tratta di un appassionato di mountain bike che è cacuto accidentalmente lungo un pendio molto ripido. L’uomo, un 37enne residente a Falerone, insieme ad alcuni amici e conoscenti, aveva deciso di trascorrere la mattina di Pasquetta seguendo la sua passione, ovvero una bella pedalata in mountain bike lungo i sentieri dell’area montana, quando intorno alle 9,20, è arrivata la caduta. Il giovane sportivo si trovava in sella alla sua due ruote mentre stava percorrendo un sentiero in località Villa Mogliatta, un percorso molto apprezzato dai biker sito fra Amandola e Montefortino: il 37enne per cause in corso di accertamento è caduto finendo per scivolare per diversi metri lungo il pendio molto ripido.

Gli amici hanno subito lanciato l’allarme, sul posto sono accorsi molto rapidamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Amandola e gli uomini del Cai, che hanno raggiunto a piedi l’area. La zona era particolarmente impervia, ma i soccorritori sono riusciti a mettere in sicurezza il ciclista 37enne e trasportarlo prima all’ambulanza, che poi ha provveduto a trasferito il paziente all’elisuperficie di Pian di Contro di Amandola dove ad attenerlo c’era l’eliambulanza.

Il giovane sportivo era cosciente al momento dell’imbarco: è stato trasferito al pronto soccorso del Torrette di Ancona per accertamenti e per un sospetto trauma toracico, le sue condizioni erano stabili.

a.c.