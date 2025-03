Società Marina, ancora scintille con il Comune

"Il Comune prosegue con le sue iniziative intimidatorie e fuorilegge nei confronti della Società Marina". Lo sostiene l’ex presidente della stessa società Marina, ingegnere Renato Marconi. Il fatto è che Comune e Marina hanno esigenze contrapposte: il primo non vede l’ora di subentrare nella gestione del porto, la seconda non ha premura di cedergli il posto. Di conseguenza quando entrano in contatto sono scintille. In una nota stampa l’ingegnere riferisce che ieri si sono presentati negli uffici della Marina alcuni rappresentati del comune guidati dalla segretaria generale Maria Stella. In merito a quest’ultima Marconi riferisce che in un precedente incontro aveva chiesto documenti al personale della Marina come se fosse un ufficiale di polizia giudiziaria, Detto questo Marconi puntualizza come il Comune, non rappresentando alcuno in relazione alle pratiche di incameramento prescritte, non poteva avere accesso ai documenti della Società. Da ultimo Marconi ricorda che in una riunione tenuta a San Benedetto il comandante della capitaneria ha illustrato le modalità di incameramento dei beni demaniali. La procedura deve essere avviata dall’Autorità Marittima con la costituzione di una Commissione formata dalla Capitaneria stessa, dall’Agenzia del Demanio, dal Provveditorato alle Opere Pubbliche di Ancona, dal Comune e dal Concessionario uscente.