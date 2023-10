"Società Marina bocciata. Proposta non accettabile"

"La proposta di componimento bonario del contenzioso tra Comune e società Marina, nei cui confronti è stata decretata la decadenza della concessione demaniale, risulta priva di qualsivoglia presupposto transattivo accettabile". E’ la risposta che il sindaco Valerio Vesprini nel consiglio comunale di giovedì scorso ha dato ad un’interrogazione del Pd. Un consiglio comunale che si è caratterizzato per il corpo a corpo (figurato) a cui hanno dato vita l’attuale primo cittadino e colui che l’ha preceduto nella prima carica della città e di cui è stato assessore per ben nove anni, Nicola Loira. Questione del contendere la decadenza della concessione decretata dal Comune nei confronti della società Marina per il mancato pagamento al 31.12.2022 di canoni demaniali per complessivi 970.000 euro, senza idonea polizza fideiussoria e con il rischio di responsabilità per danno erariale. Mancato versamento inoltre di 550.000 euro di imposte comunali. Il sindaco prima di dare una risposta diretta al quesito posto dal Pd ha svolto una vera e propria requisitoria contro l’ex sindaco Loira, responsabile, a suo dire, di un’approssimativa e superficiale gestione amministrativa nei suoi 10 anni alla guida della città, responsabile di non aver preso in considerazione le richieste dalla società Marina di diminuzione del canone, inoltre di non aver portato a termine la decadenza della concessione nel 2016 e di aver scritto alla Regione che il Comune rinunciava alla gestione del porto.

La replica dell’ex sindaco Loira: "Con l’interrogazione abbiamo rivolto una domanda per rispondere alla quale sarebbero state sufficienti poche righe . Ma da parte del sindaco Vesprini c’è questo bisogno ancestrale, spasmodico di trovare un avversario contro cui scagliare le responsabilità delle proprie incapacità ed incertezze. Mi chiedo se tu non fossi stato dove sei stato dal 2012 al 2021 (suo assessore ndr) quale livello di cattiveria politica, quale livore, avresti assunto nei miei confronti?".

"La proposta transattiva della società Marina – spiega Vesprini - è stata respinta perché manca l’impegno al pagamento dell’intero importo dei canoni, vale a dire 970.000 euro. Il Marina propone a saldo del debito 155.000 euro. Chi dovrebbe assumersi le responsabilità di uno sconto di 815.000 euro? In ogni modo ok al confronto se paga i canoni". In apertura della seduta consiliare è stata formalizzata l’entrata in Consiglio di Caterina Donati che prende il posto di Marco Tombolini nominato assessore al posto dello sfiduciato Lauro Salvatelli.

Silvio Sebastiani