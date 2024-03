Società Marina, c’è l’ok del Tar

Polizza fideiussoria valida e nessuna possibilità di poterla escutere anzitempo: questa in estrema sintesi la risposta del Tar di Ancona alla richiesta avanzatagli dal Comune di Porto San Giorgio di effettuare una verifica della validità o meno e la possibilità di escutere la polizza fideiussoria dell’importo di circa un milione e mezzo di euro versatagli dalla società Marina a copertura di un debito di pari importo per canoni non pagati. La presentazione della polizza era stata disposta dallo stesso tribunale amministrativo come condizione di sospendere il decreto emanato dal comune di decadenza della concessione della Marina per non aver pagato i canoni. La sospensiva è stata data fino al 17 luglio 2024, data in cui si svolgerà l’udienza di merito della questione. Riguardo alla validità o meno della polizza il Tar scrive: "Questo tribunale si è già pronunciato sulla validità e sulla regolarità della polizza in oggetto con precedente ordinanza". In merito alla escussione o meno della polizza questo il pronunciamento del Tar: "Come chiaramente scritto dall’ordinanza 259/2023 e riportato nella polizza: il contratto disporrà che l’escussione della garanzia a prima richiesta scritta dei beneficiari sia subordinata alla contestuale comunicazione della decisione conclusiva del procedimento giurisdizionale". Per l’eventuale escussione quindi occorre attendere la conclusione di questo giudizio, pertanto l’udienza del 17 luglio 2024.