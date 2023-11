Società Marina, dai giudici arriva l’ok al ricorso

Aveva ragione il presidente della società Marina Renato Marconi, quando sosteneva di vantare dei crediti da parte del Comune, mentre quest’ultimo li vantava nei confronti della società Marina. Sta di fatto che dopo la consegna delle polizza fideiussoria per la copertura di circa 1,4 milioni di euro dovuti al mancato pagamento di canoni concessori , ieri lo stesso ingegnere ha ricevuto una notizia che l’ha un po’ rasserenato: "La corte di appello – riferisce con legittima soddisfazione – si è pronunciata in maniera favorevole al nostro ricorso contro il pagamento dei dragaggi effettuati nel 2010 e 2013 a spese non dovute dalla società Marina. Pertanto il Comune o la Regione, a cui spetta la gestione dei porti, dovrà rifonderci la la somma pagata pari 350.000 euro". "In ogni modo noi ci rifaremo direttamente sul Comune" la chiosa del presidente Renato Marconi.