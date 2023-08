Società Marina, la lunga querelle col Demanio

Nicola Loira messo pesantemente sotto accusa dai suoi successori, che loro si sapevano cosa bisognasse fare per i canoni demaniali non pagati dalla società Marina, mentre lui primo cittadino per 10 anni ha brancolato sempre nel buio . E’ il poco piacevole “pensierino” riservato all’ex sindaco, in una conferenza stampa tenuta dall’attuale primo cittadini e dall’assessore, Fabio Senzacqua, sulla questione dei canoni demaniali. Quello che la società “Marina di Porto San Giorgio spa” deve versare annualmente in cambio della concessione dell’area portuale è alquanto consistente, tant’è che la società lo contesta ed è restia a pagarlo. Nel 2017, anno a cui facciamo riferimento in quanto si creò per il Marina una situazione analoga a quella di quest’anno. Il canone 2017 ammontava a 288.000 euro, più o meno pari all’importo di quello di quest’anno. Si tratta di soldi destinati all’erario, finiscono cioè nelle casse dello Stato e non in quelle del Comune nel cui territorio l’area in concessione si trova. Al Comune spetta solo il compito della riscossione. Ed è in tale veste che il sindaco dell’epoca, Nicola Loira, ha chiesto all’agenzia del demanio l’iscrizione a ruolo della società inadempiente per l’esazione coattiva della somma di 288.000 euro era da versare. Il Marina ha impugnato il provvedimento al tribunale amministrativo delle Marche, aprendo così un contenzioso con il Comune di Porto San Giorgio. Loira ha anche avviato la procedura per la decadenza della concessione. Lui e Veprini quindi hanno seguito più o meno la stessa strada. Con una differenza comportamentale non di poco conto: Valerio Vesprini è apparso più decisionista, il collega Nicola Loira più portato al compromesso. Per quanto riguarda il caso specifico del versamento dei canoni demaniali, ad esempio, Loira è sembrato più disponibile a ragionare con i responsabili della società Marina di Porto San Giorgio spa evidentemente per cercare di conseguire un accordo bonario. La preoccupazione di Loira era pure quella di evitare di entrare in contrasto con la società Marina e con la stessa nuova amministrazione proprio nel momento in cui il piano regolatore del porto era in via di approvazione da parte del Consiglio comunale, un piano alla cui redazione teneva in modo particolare perché significava che con esso si creavano le condizioni per procedere al completamento del porto.

Silvio Sebastiani