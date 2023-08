Società Marina Prorogata la concessione

Il termine di decadenza dalla concessione della società Marina che gestisce il porto, per insolvenza di circa 900 mila euro di canoni demaniali è stato prorogato di tre mesi. Si apre così la possibilità di trovare una soluzione bonaria della questione. Lo ha comunicato ieri il sindaco Valerio Vesprini in una conferenza stampa. L’assessore alla pesca, Fabio Senzacqua, ne è stato il protagonista, confermando di essere lui l’assessore duro per quando il gioco si fa più duro, scelto dall’amministrazione per affrontare le questioni più spinose. Ieri ha svolto una vera e propria requisitoria contro il Pd, chiamando ripetutamente in causa l’ex sindaco Nicola Loira, anche per il caso dei canoni demaniali non versati dal Marina, su cui a suo tempo avrebbe dovuto decidere lui, in qualità di sindaco pro tempore, in merito alla dichiarazione di decadenza della società, non valutando qualora non l’avesse fatto che sarebbe incorso in considerevole danno erariale. Ma a fare andare su tutte le furie con toni ai massimi decibel e pesanti critiche allo stesso Loira le seguenti affermazioni apparse ieri in un comunicato del Pd sulla questione porto: "L’amministrazione starebbe fuggendo da qualsiasi occasione di confronto con la concessionaria per una bonaria composizione perché sarebbe intenzionato a gestire direttamente il porto. Detta circostanza trova conferma nei rumors che si fanno sempre più insistenti e che indicano nell’assessore Senzacqua il regista delle operazioni che vorrebbero fuori l’attuale concessionario a vantaggio di una gestione diretta del Comune o attraverso terzi, ma chi?".

Senzacqua ha definito tali affermazioni delle insensate illazioni ribadendo a più riprese che lui sta in Comune per lavorare a favore di tutti i cittadini e che nessuno sarebbe più felice di lui se la questione porto si appianasse. Che questo sia possibile lo sostiene anche il sindaco, Valerio Vesprini che, dopo aver criticato anche lui le "affermazioni da querela" dell’opposizione ha comunicato che la decadenza dalla concessione è stata prorogata di tre mesi e non risulta vero che lui non voglia incontrare la stessa società Marina. Da ultimo il primo cittadino dichiara che la Giunta ha dato incarico agli uffici comunali di valutare, qualora si rendesse necessaria una gestione provvisoria del porto, quale sia la soluzione migliori da applicare tra: la possibilità di affidamento dei servizi in house alla partecipata Sgds Multiservizi e l’eventualità di suddividere le attività in diverse concessioni al fine di migliorare i servizi offerti all’utenza.

Silvio Sebastiani