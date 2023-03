Società Marina, Vesprini: "Siamo noi i creditori"

"Noi siamo creditori non debitori", ha detto il presidente della società Marina di Porto San Giorgio, Renato Marconi, contestando l’avvio della procedura della decadenza dalla concessione della stessa società Marina per il mancato pagamento dei canoni demaniali. La dichiarazione del presidente Marconi ha fatto andare su tutte le furie il sindaco Valerio Vesprini che ha dissotterrato l’ascia di guerra. "Simili affermazioni sono inaccettabili – replica con durezza – i sangiorgesi non devono un euro al concessionario. Anzi, il nostro Ente è in credito di Tari e Tares, Imu e Tasi da svariati anni".

Ci pare di poter affermare nulla di nuovo sotto il sole considerando che una guerra simile e per gli stessi motivi l’ha già combattuta agli inizi dell’anno 2018 l’allora sindaco Nicola Loira. Fu un contenzioso acerrimo, in cui Comune e Società se le dissero di tutti i colori e che come spesso accade in circostanze simili planò nelle aule della giustizia. Vesprini sembra disposto a riconoscere l’onore delle armi all’avversario.

Dice infatti: "Chiariamolo subito: l’avvio del procedimento del Comune verso il concessionario non è una notizia negativa. Si tratta, invece, di un’ulteriore apertura di credito verso la società Marina, consentendole di dirimere entro 60 giorni ciò che non è stato risolto in questi anni. Per questo, fin dalle prime battute di questa vicenda, non abbiamo inteso dare ulteriori spiegazioni rispetto a quelle chiare e formali già inoltrate agli interessati".

A questo punto non poteva mancare, o forse sì, la chiamata del suo predecessore, Nicola Loira, a fare da parafulmine sostenendo che: "Questa Amministrazione ha ereditato situazioni intricate e pesanti, dal patrimonio (di cui avremo modo prossimamente di entrare nel merito) al porto. Sono stato eletto per decidere, tutelare l’Ente e i cittadini sangiorgesi che rappresento". Poi aggiunge: "Il principale aspetto che riguarda oggi la concessione – prosegue – è molto semplice: manca la polizza fideiussoria a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi derivanti dall’atto formale di concessione sottoscritto nel 2006. Tra questi vi è il pagamento del canone che, evidenzio, non viene incassato dal Comune bensì dallo Stato. Spetta agli uffici il controllo del pagamento, delle garanzie e del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali. Di conseguenza non posso fare altro che sposare l’avvio della procedura di decadenza della concessione". Definitiva ed inappellabile la sua chiosa: "C’è un tempo per dire e uno per dare: il primo è terminato".

Silvio Sebastiani