Società Operaia Cambia lo statuto

Uno dei momenti più rilevanti per la vita della Società Operaia di Porto San Giorgio è stato senz’altro il passaggio da Associazione di Mutuo Soccorso a quella di Associazione di Promozione Sociale, deliberato nell’anno 2014, al quale è seguita l’iscrizione all’Albo Regionale delle Associazioni di Promozione sociale (Aps), procedimento perfezionatosi nel 2017. L’avvento della nuova disciplina concernente l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), ha posto l’esigenza di fare un ulteriore passaggio per formalizzare tale nuova situazione giuridica.

Infatti l’ufficio regionale, verificato il contenuto dello Statuto della Società operaia ne ha richiesto la parziale modifica per soddisfare le esigenze poste da tale riforma. Per tale ragione la Società Operaia ha convocatolo scorso gennaio l’assemblea straordinaria dei soci che, in terza convocazione, alla presenza del Notaio, in una sala gremita, ha apportato ed approvato le necessarie modifiche statutarie consentendo così il definitivo ingresso nel suddetto registro nazionale. Per quei soci che non hanno potuto partecipare a questo fondamentale momento della vita sociale, la Società Operaia ritiene utile rammentare succintamente le ragioni di questa scelta che definisce il quadro giuridico di riferimento della nostra Associazione. Il codice del terzo settore (o Cts) è intervenuto a riorganizzare la legislazione complessiva di alcune categorie di enti riconducibili nella “nuova” nozione di “Terzo settore”, prevedendo l’implementazione di un apposito registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel quale potersi volontariamente iscrivere.