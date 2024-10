Società sportive, lo scontro diventa politico

"Società sportive in difficoltà con la programmazione dell’ormai imminente stagione sportiva 2024-2025 a causa della situazione incerta di svariati impianti sportivi". Lo rileva il consigliere comunale di minoranza ed ex assessore allo sport Christian De Luna, con un’interrogazione al sindaco Valerio Vesprini non senza considerare che da scelte ed indirizzi sugli impianti sportivi deriverebbero conseguenze dal punto di vista sociale e sportivo. Il quesito più impegnativo rivolto al primo cittadino è di conoscere gli impianti di cui potranno usufruire le squadre di calcio a 5 e tutte coloro che utilizzavano il palasport non più da esse fruibile in quanto riservato alla formazione di volley Superlega di Grottazzolina. Così risponde il sindaco Vesprini: "Sugli impianti di cui potranno usufruire le squadre di calcio a 5 si fa presente che, come avviene da tre anni l’invio degli orari delle attività sportive ai gestori degli impianti è avvenuto in anticipo. L’assegnazione degli orari ha sempre soddisfatto gli utilizzatori, essendo stata anche il frutto di costante dialogo e confronto con le società. Pertanto gli orari sono stati assegnati e cominciati in attesa di esecuzione dei lavori del campo Ala Azzurra al termine dei quali anche presso gli stessi saranno presenti spazi per il calcio a 5. In ultimo il palasport viene destinato al volley perché questa amministrazione non si è voluta far scappare l’occasione di far giocare una squadra di Superlega nella propria città. Una occasione unica di promozione turistica sportiva oltre che commerciale".

Riportiamo di seguito ulteriori quesiti di De Luna su atre strutture per le quali chiede di conoscere: i tempi di realizzazione del restyling della palestra adiacente al campo sportivo "Ala Azzurra; il ripristino della palestra Borgo Rosselli; i tempi di sostituzione dell’impianto di illuminazione nel campo sportivo "Pelloni" che non garantisce piena attività sportiva nelle ore notturne. Il sindaco spiega: in data 6 settembre sono stati affidati i lavori per un importo 31541 euro più Iva con assegnazione di 30 giorni per ultimazione. Sui tempi di ripristino della palestra di Borgo Rosselli si fa presente che essa è in piena efficienza dal giorno 6/09 e che la chiusura dell’impianto dal 30 agosto al 5 settembre è stata limitata al tempo necessario per provvedere ad effettuare le manutenzioni. Sui tempi di sostituzione dell’illuminazione del campo sportivo "Luca Pelloni" gli stessi risultano in fase di affidamento. sono stati aggiudicati i lavori per un importo di 30870 più Iva. I lavori verranno ultimati per la fine del mese di ottobre".

Silvio Sebastiani