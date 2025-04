Soddisfazione per la Fermana Walking Football

Meritata soddisfazione per quattro giocatori della Fermana Walking Football, per essersi distinti alla Nations Cup (W.F) tenutasi nei giorni scorsi, allo stadio della Farnesina di Roma. Protagonisti del caso sportivo sono stati: Giordano Paoloni e Francesco Vigliotti (negli over 50) Piero Giancamilli e Sergio Peroni (negli over 60).

Il campionato europeo è stato organizzato da Walking Football Italia ed ha visto la partecipazione di atleti provenienti (oltre che d’Italia) dall’Inghilterra, Galles, Svizzera, Francia, Polonia, Eire e l’Ungheria, appartenenti alle categorie over 50, over 60, over 67 e over 40 femminili. In questo competitivo contesto, si è espresso il contributo dei quattro giocatori fermani, con Paoloni sugli scudi autore di 8 gol, Peroni 4, Giancamilli 3 e Vigliotti di numerosi assist.

Non potevano mancare, per loro, le congratulazioni del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e dall’assessore allo sport Alberto Scarfini che hanno sottolineato come "grazie a questa realtà cittadina, il walking football stia avendo una ribalta sempre maggiore". Ancora un’eccellente prestazione, quindi, da riconoscere agli atleti della Fermana FC WF, società che si appresta ad affrontare la stagione con il primo torneo ‘Municipio Città di Roma’ (in programma per sabato) e a seguire il 13 aprile il Memorial ‘Rolando Iancarelli’.

Paola Pieragostini