“C’è un uomo che copre una buca con le pietre”: soffiata di un cittadino e la polizia trova la cocaina

Fermo, 21 agosto 2025 – Grazie all’efficienza dell’Applicazione ‘YouPol’ che permette ai cittadini di interagire direttamente con le forze di polizia, gli agenti hanno sequestrato circa trenta dosi di cocaina nascosta in una buca in un parco a Fermo. Il fatto risale a mercoledì sera. Erano le 21 circa, quando un utente anonimo ha segnalato tramite messaggio nell’App ‘YouPol’, la presenza di un ragazzo con atteggiamento sospetto, recarsi sotto l’albero di un parco pubblico di Fermo, per poi ricoprire una buca con delle pietre, scomparendo dopo pochi minuti. Accolta la segnalazione, i poliziotti si sono recati immediatamente sul posto dove hanno effettivamente rinvenuto una trentina di dosi di cocaina nascosta nella buca. Non avendo potuto identificare gli spacciatori, la droga è stata sequestrata a carico di ignoti, in attesa di ulteriori indagini. Il caso, dimostra concretamente i benefici di ‘YouPol’.

L’Applicazione permette infatti di interagire direttamente con le forze di polizia, inviando segnalazioni come video, audio, immagini, oppure un messaggio testuale in relazione ad episodi di bullismo, violenza domestica, o (come nel caso di mercoledì) di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia di Stato di Fermo prosegue senza sosta le attività quotidiane di contrasto al crimine diffuso, presidiando il territorio e garantendo numerosi interventi su segnalazione dei cittadini sia al 112 Nue che sull’App ‘YouPol’. Pertanto rinnova l’invito ai cittadini a segnalare qualsiasi situazione che minacci la sicurezza, la violazione di leggi o di regolamenti, così come situazioni sospette.