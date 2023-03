Sofia Morichetti scelta come dama del rione Paese Vecchio

Il rione di Paese Vecchio aprirà oggi la lunga rincorsa al Torneo cavalleresco di Castel Clementino di Servigliano, manifestazione storica che raggiungerà quest’anno la 55esima edizione. Per l’occasione tutto lo staff del rione ha organizzato per oggi a partire dalla mattina presso la frazione di Curetta, un pranzo di avvio della attività in vista della manifestazione storia e della giostra dell’anello che quest’anno si svolgerà dall’11 al 20 agosto. Il rione giallo verde vincitore della scorsa edizione con il cavaliere folignate Massimo Gubbini, inizierà la stagione della quintana con tante novità che saranno annunciate nel corso della conviviale: verranno consegnati al Rione i pali vinti negli anni 1970 e 1971 dagli allora cavalieri Carlo Monti ed Emilio Mordente; i due dipinti sono stati conservati dalla famiglia Di Flavio nella propria abitazione da oltre 50 anni e da ora potranno essere ammirati insieme agli altri 8 nella sede del Rione. Altra novità la dama, sarà infatti Sofia Morichetti (nella foto) 26 anni rionante doc a vestire in quest’edizione il ruolo di prima donna. Un riconoscimento che arriva dopo aver ricoperto praticamente tutti i ruoli all’interno del rione.